تقديراً لالتزامها الاستراتيجي بالتميز في مجال ممارسات الحوكمة المؤسسية….Ooredoo تفوز بجائزة أفضل حوكمة مؤسسية في قطر 2023

أعلنت Ooredoo في بيان لها اليوم، عن حصولها على جائزة أفضل حوكمة مؤسسية في قطر 2023 خلال حفل توزيع جوائز World Finance Awards.

ويتم تقديم جوائز World Finance العالمية سنوياً من قبل World News Media بهدف تكريم المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أدائها الاستثنائي في عدد من المجالات ومن ضمنها الحوكمة المؤسسية.

وركزت فئة الحوكمة المؤسسية لجوائز World Finance لهذا العام على المساءلة والشفافية على أعلى المستويات، وكرمت الشركات التي أظهرت التزاماً لا مثيل له في جدول أعمالها للحوكمة المؤسسية.

وقال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “سعداء بهذا التكريم الذي حصلنا عليه تقديراً لالتزامنا الاستراتيجي بالتميز في مجال ممارسات الحوكمة المؤسسية الأمر الذي يسلط الضوء على مكانتنا الراسخة كشركة رائدة في القطاع تحظى بالاحترام والتقدير، ويعزز سمعتنا وثقة المساهمين بنا. يعد هذا التكريم شهادة على قوة إطار عمل الحوكمة المؤسسية الذي تتمتع به مجموعتنا والذي نعتبره من العناصر الأساسية لاستدامة نجاحنا في قطاعنا دائم التطور، كما يؤكد على رفعة أخلاقيات فريقها القيادي”.

وأشارت جوائز World Finance إلى تقرير صدر مؤخراً عن Harvard Law والذي بيّن ضرورة أن تشمل توجهات الحوكمة المؤسسية برامج تتسم بالنضج في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة والإفصاح المالي، والتي تعد جميعها من المجالات ذات الأولوية الكبيرة بالنسبة إلى مجموعة Ooredoo.

“أوريدو” تتوج للمرة الثانية بهذه الجائزة

وتعد هذه المرة الثانية التي تحصل فيها رائدة الاتصالات على جائزة فئة الحوكمة المؤسسية وذلك بعد تكريمها كشركة رائدة في هذا الإطار عام 2021.

من جانبه، قال هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات لمجموعة Ooredoo: “إلى جانب كون هذا التكريم اعترافاً علنياً بتميزنا في مجال الحوكمة المؤسسية في هذا القطاع، فإن هذه الجوائز تعزز الشفافية والمساءلة في الممارسات المؤسسية على امتداد القطاع، وتسهم في الارتقاء بالمعايير التي يتوجب على جميع الشركات الامتثال لها. وأود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع الزملاء على جهودهم الدؤوبة لتطبيق أعلى المعايير في الحوكمة المؤسسية، كما أود أن أشكر World Finance على ثقتهم الكبيرة بـOoredoo”.

معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

إيرادات بلغت 23 مليار ريال قطري العام الماضي

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. كما أن أسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شرف الدين عبد النور

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