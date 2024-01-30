تفكيك مجموعة إجرامية واسترجاع 8 سيارات مسروقة بالعاصمة

تمكّنت مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار، لأمن ولاية الجزائر، الأسبوع المنصرم، من تفكيك نشاط مجموعة إجرامية، تتكون من شخصين، قاموا بسرقة عدة مركبات من وكالات كراء السيارات بطرق احتيالية، مع استرجاع 08 مركبات مسروقة.

و إنطلقت العملية حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، بعد إستغلال معلومة مفادها قيام أحد الأشخاص بتزوير الملفات القاعدية لسيارات تعود ملكيتها لثلاث وكلاء كراء السيارات بالعاصمة، وتزوير وثائقها قصد بيعها للمواطنين.

عليه، باشرت ذات المصالح التحريات التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه مع حجز وإسترجاع 8 سيارات مسروقة، 24 لوحة ترقيم مزورة تستعمل في التمويه، 5 أختام مقلدة، 6 ملفات قاعدية مزورة، وثائق إدارية مزورة.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإعداد لجناية التزوير وإستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية رسمية، تقليد الأختام، النصب، سرقة المركبات، و إنتحال هوية، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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