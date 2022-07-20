تفكيك شبكة اجرامية في حالة تلبس وحجز 1300 قرص مهلوس بحسين داي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس وفرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في المؤثرات العقلية لغرض البيع، الشحن، الإخفاء، النقل والتوزيع باستحضار مركبة ذات محرك.

وحسب بيان لخلية الاعلام والاتصال لأنن الولاية، فإن حيثيات القضية تعود إلى معلومة وصلت إلى علم عناصر الأمن الحضري السادس، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات باستخدام مركبتهم، واستغلالا لها قامت ذات المصلحة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بوضع خطة عمل محكمة للإطاحة بالمروجين.

وأسفرت العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، عن توقيف الأربع المشتبه فيهم في حالة تلبس وهم بصدد تبادل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي كمقابل لها.

وتترواح أعمار المشتبه فيهم بين 28 و30 سنة، اثنان منهما ينحدران من ولاية الجزائر أما الآخران فينحدران من ولاية بالشرق الجزائري، مسبوقين قضائيا.

كما تمكن عناصر الشرطة خلال هذه العملية، من حجز كمية من المؤثرات العقلية فاقت 1300 قرص مؤثر العقلي ومبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق 200.000 دينار كعائدات إجرامية، مركبتين تستعملان في نقل وتوزيع السموم وأربعة هواتف نقالة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...