تفكيك شبكة إجرامية منظمة مع حجز  37436 قرص مؤثر عقلي بأولاد فايت غرب العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، من توقيف (08) أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و62 سنة، مسبوقين قضائيا، في قضية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية و المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي لبث الرعب في الوسط الحضري.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية ، التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، بعد تنفيذ إذن بالتفتيش، أسفرت العملية على ضبط و حجز (37436) قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. مبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق (10) ملايين سنتيم جزائري، (12) سلاح ابيض محظور من الصنف السادس مختلف الأنواع والأحجام ، و وصفات طبية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .

ش.ن

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