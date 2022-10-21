تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والإعتداء على الأشخاص بأسلحة بيضاء في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة (03) أشخاص تنشط عبر إقليم ولاية الجزائر بسرقة المركبات البيع والتسويق.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال جاءت اثر تقدم شخص لذات المصالح للتبيلغ عن حادثة تعرض شخص إلى اعتداء متبوع بسرقة مركبته هذا الأخير طلب منه النجدة ونقله إلى المستشفى بعد أن أصيب بطعنات على مستوى الصدر.

وأضاف البيان أنّه بعد التحري مع الضحية، باشرت عناصر الفرقة عملية البحث حيث أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وبعد مواجهته بالقرائن والدلائل اعترف بالجرم المنسوب إليه والإفصاح على شركائه في سرقة المركبات ،في حين تم استرجاع المركبة محل سرقة بالعنف.

وخلص بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أنّه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية سرقة المركبات بالعنف سلاح ابيض محظور” سكين “مع توافر ظرفي الليل والتعدد، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، المشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

ش.ن

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