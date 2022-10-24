تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التزوير والنصب في عمليات بيع وشراء المركبات

تمكّنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 03 أشخاص من بينهم امرأة، تنشط بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، تقوم بالنصب والاحتيال في عمليات بيع وشراء المركبات، عن طريق تزوير الوثائق والمحررات الإدارية، واستنساخ الوصولات البنكية، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ومكّنت العملية التي أشرف عليها وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من استرجاع 09 مركبات فاخرة، وثائق وعقود إدارية مزورة، جهازي 02 كمبيوتر محمول وآلة نسخ تستعمل في التزوير، و03 أجهزة وتحديد المواقع (GPS).

وأضاف البيان أنّه تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن جناية التزوير في محررات إدارية، وجنحة النصب.

ش.ن

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