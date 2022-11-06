تفكيك شبكة إجرامية تتاجر في المخدرات بالجزائر العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة الجنائية للمقاطعة الأولى وسط للشرطة القضائية من وضع حد لجماعة إجرامية منظمة تحوز على أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، و ذلك بتهمة الضرب والجرح العمدي،وكذا السرقات تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء.جسب بيان لخلية الاتصال و العلافات العامة لأمن ولاية الجزائر.

كما أوقفت عناصر ذات الفرقة، شخصين مسبوقين قضائيا، ينحدران من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهما ما بين 23 و30 سنة،.

وأضاف البيان، بأنه بعد تنفيد عملية تفتيش تم حجز كل من:

6 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع، 02 سنيال، 73 ألف دينار جزائري، و دراجتين ناريتين و كذا 05 هواتف نقالة.

و ختم البيان، انه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا،بعد استكمال الاجراءات القانونية، يختم البيان.

حورية سعداوي

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