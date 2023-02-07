تفكيك شبكة إجرامية أجنبية مختصة في إنشاء مخبر لصناعة المخدرات الصلبة من نوع “التشوشنة”

7 فبراير، 2023

تمكنت مصالح فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية الجزائر٬  من تفكيك شبكة إجرامية أجنبية مختصة في إنشاء مخبر لصناعة المخدرات الصلبة من نوع “التشوشنة”، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد ذات البيان٬ أن ذات المصالح تمكنت من توقيف 6 أشخاص من جنسيات أجنبية٬ وحجز كمية من المخدرات الصلبة “التشوشنة” و14600 قرص مهلوس يستعمل في تحضير مادة التشوشنة”.

وكما تم استرجاع مبلغ مالي، هواتف نقالة، أدوات ومواد تستعمل في تحضير المخدرات٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي 

7 فبراير، 2023

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