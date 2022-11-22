تفكيك جماعة إجرامية منظّمة وحجز سلاح ناري و01 كلغ من المخدرات الصلبة بالدرارية في العاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية من توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين ونقل وتحضير المخدرات الصلبة والمخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، مع حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأسلحة بيضاء من الصنف الخامس و السادس بدون مبرّر شرعي .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن العملية التي تدخل في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وتحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا ، و بعد تنفيذ أذونات بالتفتيش أسفرت عن ضبط و حجز 01 سلاح ناري و 02 بندقيتي صيد بحرية، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 160 مليون، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1695 أورو، 01 كلغ من المخدرات الصلبة و مواد و أدوات تستعمل في تحضير المخدرات الصلبة، 3968 قرص من المؤثرات العقلية، 103 غرام من القنب الهندي، 32 سلاح أبيض محظورة من الصنف السادس مختلفة الأصناف و الأحجام، شماريخ، 02 مركبتين نفعيتين و01 دراجة نارية تستعمل لنقل و توزيع السموم.

وخلص البيان أنّه وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

ش.ن

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