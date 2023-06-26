تفكك شبكة تهريب “الكوكايين” بميناء الجزائر

أطاحت كل من مصالح الشرطة ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأولى بأمن ولاية الجزائر، مصلحة شرطة الحدود البحرية ميناء الجزائر و حراس السواحل، بشبكة إجرامية منظمة عن جناية إستراد المخدرات” الكوكايين “.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال ، بدأت أطوارها أثناء نزول شخص من باخرة تجارية ، بمجرد رؤيته للشرطي المكلف بمراقبة محيط الباخرة إرتبك و قام بإلقاء سترة كان يحملها بيده محاولا الفرار، ليتم توقيفه من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية لشرطة الحدود.

أفضى تفتيش هاته السترة إلى العثور على كيس ملفوف يحتوي على مادة بيضاء اللون ، بعد معاينة أولية من قبل فرقة الشرطة العلمية تبين أنها مخدرات صلبة من نوع “الكوكايين”، يضيف البيان.

بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا من قبل الضبطية، أمرت هاته الأخيرة بتفتيش الباخرة التجارية مع وضع القضية تحت تصرف مقاطعة الشرطة القضائية الأولى لاستكمال الإجراءات القانونية ، حيث أسفرت عملية التفتيش بحضور فرقة حراس السواحل عن العثور على كمية أخرى من الكوكايين كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى الغرف بالباخرة.

بعد مواصلة التحريات من قبل فرقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لمقاطعة الشرطة الأولى، أفضت العملية عن توقيف أفراد شبكة إجرامية متكونة من (06) أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين ( 25 و 40)، كما تم ضبط وحجز 02 كلغ و 312 غرام من المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين “، مركبة سياحية، و06 هواتف نقالة.

تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية جناية إستراد المخدرات من نوع الكوكايين ، جناية تكوين جمعية أشرار تحت غطاء جماعة إجرامية منظمة تنشط خارج و داخل التراب الوطني ، نقل عن طريق العبور ، الشحن ، التخزين ، التوزيع ، التسليم ، التموين و المشاركة، يختم البيان.

ش.ن

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