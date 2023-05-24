تفعيل الشراكة بين المؤسسات التكوينية للبلدين.. موضوع لقاء مِرابي مع سفير الصين بالجزائر

تفعيل الشراكة بين المؤسسات التكوينية للبلدين.. موضوع لقاء مِرابي مع سفير الصين بالجزائر

إستقبل أمس الثلاثاء وزير التكوين و التعليم المهنيين مرابي ياسين سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر .ألي جيان. والمستشار المرافق له ، حسب بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الى القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم عرض خبرة قطاعي البلدين مع سعي الطرفان لتفعيل شراكة بينهما.

كما أبدى سفير جمهورية الصين الشعبية اهتمامه بتنظيم توأمة بين المؤسسات التكوينية في البلدين في التخصصات الاستراتيجية و استعداد جمهورية الصين لتقديم المساعدة للمكونين وذلك بتخصيص دورات تكوينية.

و أشار السفير إلى رغبته في إبرام اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الصينية في الجزائر ومؤسسات التكوين المهني لاستقبال أكبر عدد ممكن من المتمهنين في التخصصات المتوفرة بغية إدماجهم مهنيا.

كما أظهر وزير التكوين والتعليم المهنيين استعداده للعمل المشترك والمستمر مع جمهورية الصين الشعبية في مجال التكوين و التمهين.

شرف الدين عبد النور

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