تغيير في توقيت فتح منصة التسجيلات في عدل 3

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في عدل 3 إلى الساعة التاسعة مساء (21 سا) من يوم 05 جويلية 2024.

كما أفاد أيضا أنّه سيتم غلق المنصة على الساعة الثالثة صباحا في اليوم الأول، على أن يتم فتحها من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء للسماح لأكبر عدد من المواطنين التسجيل في هذه الصيغة.

وأوضح بلعريبي أن تغيير التوقيت جاء نزولا عند رغبة الجماهير الرياضية من أجل منحهم الفرصة للتسجيل بأريحية في هذا البرنامج.

كوثر.غ