وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التغييرات مست عددا من المسؤولين الكبار في الشركة كانوا يعتبرون الى وقت قريب محصنين من أي تغيير .

وتأتي هذه التغييرات التي كان ينتظرها العمال، في اطار الديناميكية الجديدة التي رفعتها وأعلنت عنها موبيليس منذ تعيين الرئيس المدير العام الجديد، حيث لاقت ترحيبا كبيرا في أروقة المؤسسة.

هذا وقد شهدت أن مؤسسة موبيليس، قفزة نوعية منذ تعيين شوقي بوخزاني رئيسا مديرا عاما جديدا للشركة شهر أكتوبر الماضي، خلفا لعادل دوكالي الذي تم إنهاء مهامه.

كما تجدر الإشارة، إلى أن شركة موبيليس برئاسة بوخزاني، ساهمت في إنجاح عدة تظاهرات ثقافية ورياضية، آخرها الطبعة ال 19 من الألعاب المتوسطية، اين رفعت سقف آداء شبكات الإتصالات بوهران.

ليديا كبيش