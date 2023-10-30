تعيين فيلالي غويني سفيرًا لدى جمهورية السيشل

30 أكتوبر، 2023

قامت حكومة السيشل بالموافقة على تعيين فيلالي غويني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السيشل مع الإقامة بأنتاناناريفو.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الإثنين، فقد تم تعيين فيلالي غويني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السيشل مع الإقامة بأنتاناناريفو

وللتذكير، فإت السفير غويني قد تم تعيينه سفيراً للجزائر لدى سلطنة عمان في نوفمبر 2021، قبل أن يتم تعيينه سفيراً بدولة مدغشقر.

كما تولى رئيس حركة الإصلاح الوطني منصب نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية مسيلة.

رمزي أحمد توميات

30 أكتوبر، 2023

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