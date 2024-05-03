تعيين خير الدين برباري رئيسا للوفد الجزائري في أولمبياد باريس 2024

قرّرت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في اجتماعها الأخير، أمس الخميس، برئاسة عبد الرحمان حماد، بمقر الهيئة الأولمبية، تعيين خير الدين برباري، رئيسا للوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

للتذكير، فإن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ستعقد يوم غد السبت، صباحا، بفندق الأوراسي، جمعيتها العامة العادية، و التي ستُخصَّص لدراسة من أجل المصادقة على مختلف تقاريرها الأدبية و المالية و تقرير المحاسب، لسنة 2023، وكذا برنامج النشاطات المسجلة لسنة 2024، والميزانية ونقاط أخرى مدرجة في جدول أشغال الجمعية.

شرف الدين عبد النور