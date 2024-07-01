تعيين حُكّام نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

1 يوليو، 2024

عينت اللّجنة الفدرالية للتحكيم، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام الذين سيشرفون على إدارة نهائي كأس الجزائر موبيليس 2024، والمقرر إقامته يوم الجمعة 05 جويلية الجاري، في ملعب 5 جويلية 1962 بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، في الجزائر العاصمة.

و جاءت تعيينات الحكام حسب بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، كما يلي، غربال مصطفى (الحكم الرئيسي)، عبان عادل (مساعد الحكم الأول)، بولفلفل عنتر (مساعد الحكم الثاني)، محاط غادة (الحكمة الرابعة)، حمايدي محمد (المساعد الاحتياطي)، بن براهم لحلو (الحكم المساعد فيديو)، وهاب أسماء فريال (مساعدة الحكم المساعد فيديو).

 

شرف الدين عبد النور 

1 يوليو، 2024
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