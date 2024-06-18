تعيين توفيق قريشي في منصب المدير التقني الرياضي لنادي شباب بلوزداد

عيّن رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، صبيحة اليوم، توفيق قريشي، في منصب المدير التقني الرياضي للنادي (DTS)، خلفًا لزكريا جبور.

و جاء تأكيد هذا الأخير على قبول استلام المنصب، حسب ما أورده بيان النادي، بعد عدة اتصالات اجراها رئيس مجلس الإدارة، مهدي رابحي مع المعني، الذي طالب بمهلة للتفكير قبل تحمل مسؤولية الإشراف على الفئات الشبانية، و الوقوف على المشروع الرياضي للنادي.

جدير بالذكر، أن توفيق قريشي، قد سبق له العمل في شباب بلوزداد كمناجير عام، و تم وضع الثقة في شخصه نظرًا لكفاءته و خبرته الطويلة في مجال التسيير و درايته التامة بمحيط شباب بلوزداد، الأمر الذي سيساهم في تحقيق انطلاقة قوية تحسبا للموسم الرياضي القادم، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور