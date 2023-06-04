تعيين الجزائري إلياس بغلي رئيسا لهيئة طبية دولية

تم تعيين الجزائري إلياس بغلي لرئاسة الجمعية الدولية لطب الجزيئات الصحيحة بالكميات الصحيحة هي منظمة خيرية مقرها في كندا.

وتهدف الجمعية إلى التطور في مجال طب الجزيئات الصحيحة بالكميات الصحيحة وسلسلة التقدم في جميع أنحاء العالم. ولكن أيضًا لزيادة الوعي بممارسة الرعاية الصحية المزدهرة هذه.

وقد تم اختيار الطبيب الجزائري إلياس بغلي لرئاسة الجمعية الدولية لطب الجزيئات التقويمية في كندا خبقا للياباني أتسو ياناجيساوا.

وسيقوم الطبيب الجزائري من خلال شغل هذا المنصب، بإضفاء الطابع الإنساني على الطب. من خلال تطبيق نهج علاجي شامل وشخصي. على وجه الخصوص ، من خلال دمج مبادئ الجزيئات الصحيحة بالكميات الصحيحة.

رمزي أحمد توميات

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