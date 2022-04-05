تعيينات جديدة وإنهاء مهام على مستوى رئاسة الجمهورية

5 أبريل، 2022

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21، مرسوما رئاسيا يقضي بالتعيين في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية.

ونص المرسوم على تعيين كل من إيمان كحل الرأس مكلفة بالدراسات والتلخيص، بالإضافة إلى ساعد غول رئيسا للدراسات وهشام حمودي رئيسا للدراسات

كما تم تعيين زيتوني اولاد صالح، بموجب مرسوم رئاسي آخر، مديرا عاما للاقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية، وذلك بعد انهاء مهام محمد زيان حسني من المنصب ذاته بموجب مرسوم رئاسي آخر.

في حين نص مرسوم رئاسي آخر على تعيين ياسين ولد موسى مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية.

رمزي أحمد توميات

5 أبريل، 2022

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