تعميم ممارسة الرياضة في الوسط التربوي و التعليمي و التكوين المهني على طاولة الحكومة

تعميم ممارسة الرياضة في الوسط التربوي و التعليمي و التكوين المهني على طاولة الحكومة

قدّم اليوم وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع للحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمم القانون رقم 13 ـ 05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و يندرج مشروع هذا النص التشريعي حسب ذات المصدر، في إطار تعميم ممارسة الرياضة في الوسط التربوي والتعليمي وكذا تكييف التشريع المعمول به مع القواعد الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

و عليه، فمن المقرّر أن يتم إدخال ممارسة الرياضة في أوساط التكوين والتعليم المهنيين على غرار الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وذلك من خلال توسيع مجال تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية ليشمل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يضيف البيان.

من جانب أخر، ينص مشروع تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات على تكييف بعض الأحكام مع القواعد المعتمدة من قِبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المبرمة في باريس بتاريخ 18 نوفمبر 2005 والتي صادقت عليها الجزائر، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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