تعليمة هامة للصيدليات بخصوص الأدوية المُؤثرة عقليا

8 يونيو، 2023

أصدرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اليوم الخميس، تعليمة مُوجهة للمؤسسات الصيدلانية بخصوص الأدوية المؤثرة عقليا.

وألزمت الوزارة، الصيادلة المدراء التقنيين بتصريح وتبرير الفوارق المادية لمخزونات المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وهذا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المؤرخ في 11 ماي 2021، الذي يُحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وشددت ذات المصالح على إلزامية، ملأ النماذج بشكل صحيح وفقا للأحكام والشروط المُوضحة فيها على الموقع الالكتروني للوزارة www.miph.gov.dz.

ليديا كبيش

8 يونيو، 2023

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