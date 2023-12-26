تعليمة موجهة للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع هذا مفادها

26 ديسمبر، 2023

أعلمت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم، في بيان لها، في إطار رقمنه الإجراءات الإدارية، كافة الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع بالإجراءات الجديدة المتعلقة بإيداع طلبات الحصول على اعتماد مؤسسة صيدلانية للتصنيع (جميع طلبات الاعتمادات).

و أكدت وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، في بيانها، على أنه اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2024، يجب أن يتم إيداع جميع طلبات الحصول على اعتمادات مؤسسات صيدلانية للتصنيع المذكورة أعلاه، إلزاما عبر المنصة الرقمية “تبادل-TABADOL”، وذلك وفقًا للإجراءات المفصلة في الوثيقة المرفقة لهذه التعليمة، وعليه تصبح التعليمة 10 /وص وص/ م أ ت ص ت ص ب/ 2021 غير سارية المفعول.

و للحصول على أي معلومات إضافية، أعلمت الوزارة بتوفر خدمة الدعم التقني عبر البريد الالكتروني: tabadol@miph.gov.dz، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

26 ديسمبر، 2023

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