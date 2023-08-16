تعليمة صارمة لمدراء الخدمات الجامعية

16 أغسطس، 2023

أسدى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فيصل هنين، تعليمات صارمة إلى مديري الخدمات الجامعية

وأمر هنين المعنيين،  بتنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تموين الإقامات الجامعية بالحبوب والبقوليات والأرز من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب “OAIC”.

وشدد ذات المتحدث على توفير المتطلبات في آجالها وبالشكل الكاف، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدخول الجامعي 2023/ 2024، وهذا في بيان للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

كما دعا المدير العام الى ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق قرار الوزارة الذي أفرجت عنه في بيانها الصادر بتاريخ 13 أوت 2023 والمتعلق باعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب ” OAIC” مُتعاملا حصريا لتموين الإقامات الجامعية بالحبوب الجافة والأرز.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، كما تسهم في ضمان تمويل المطاعم الجامعية بالمواد الأساسية من الحبوب طوال السنة بشكل ثابت ومستدام، من أجل تغطية الاستهلاك الكبير في الإطعام الجامعي.

وللتذكير، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأحد الماضي، عن اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب كمتعامل حصري لتموين الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها.

ليديا كبيش

16 أغسطس، 2023

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