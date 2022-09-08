تعليمات صارمة لمعالجة ملفات “عدل” العالقة

أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فيصل زيتوني، بمعالجة مختلف الملفات العالقة والتي تتعلق أساسا بالعقود و بيع المحلات التجارية وتسليم المفاتيح.

وحشب بيان لوكالة عدل، فقد جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعا تقنيا حضره، المديريين المساعدين والمديريين المركزيين والجهويين لعدل.

وأكد زيتوني على ضرورة مضاعفة العمل أكثر والتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية للحصول على العقود، مع تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية أمام طالبي عقود سكنات صيغة البيع بالإيجار وأصحاب المحلات التجارية.

كما تطرق ذات المتحدث الى تقدم الأشغال بمختلف مشاريع عدل، أين كشف ان الوكالة سطرت برنامجا يلزم الجميع كل على مستواه لتحقيقه. وهذا من أجل تحقيق الأهداف التي التزمت بها.

ووجه المدير العام تعليمات صارمة من أجل المتابعة الميدانية للأشغال واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة ووضعها بالخانة السوداء، داعيا إلى تكثيف الزيارات الميدانية والدورية والتكفل بانشغالات قاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار مختلف الأحياء السكنية بمختلف الولايات.

رمزي أحمد توميات

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