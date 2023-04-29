تعليمات صارمة للتكفل الأحسن بصحة المستخدم في قطاع الصحة

29 أبريل، 2023

اكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن مصالح دائرته الوزارية في العديد من المرات تسدي تعليمات صارمة للاهتمام بصحة المستخدم الذي يعتبر الأساس في هذا القطاع الحساس.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سايحي بمناسبة إطلاق الطبعة الـ19 لليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل.

وقال ذات المتحدث :”ان هناك مجهودات من طرف قطاعي الصحة والعمل، وتناسق كبير للتكفل بمستخدمي الصحة ،وهذا في إطار الاهمية البالغة التي توليها الدولة للصحة في العمل”.

وأوضح وزير الصحة أن أسس التنظيم الصحي تعتمد على الصحة الجوارية التي تهتم بالأساس بالوقاية ،والمؤسسات الإستشفائية التي تعتمد على العلاج. والبحث المستمر على مستوى طب العمل الذي يعتبر محورا.

كما أكد نفس المسؤول على أن الوزارة مجندة مع وزارة العمل لخدمة هذا القطاع ،والتكفل الأمثل بالمستخدم ووضعه في ظروف حسنة ومناسبة.

رمزي أحمد توميات

29 أبريل، 2023

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