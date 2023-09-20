تعليق مقاطعة المحامين للعمل القضائي بعد الاجتماع بوزير العدل

أصدر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قرارًا بتعليق مقاطعة العمل القضائي المزعم تنفيذه اعتبارًا من 24 سبتمبر 2023 وحتى إشعار آخر.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين اليوم الأربعاء، جاء هذا القرار بعد اجتماع جرى يوم أمس الثلاثاء مع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي في مقر وزارة العدل، حضره عدد من مسؤولي الوزارة. تم خلاله مناقشة ودراسة مختلف مطالب هيئة الدفاع، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروعي قوانين الإجراءات الجزائية والعقوبات.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع على إنشاء لجنة مشتركة للمساهمة في تحسين قوانين الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية. بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المسائل المتعلقة بمشروعي قوانين الإجراءات الجزائية والعقوبات التي عُرضت على المجلس الشعبي الوطني.

وختم البيان بالإشارة إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ووزارة العدل للمشاركة المستقبلية في تعزيز مشاريع القوانين.

خديجة مقداد

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