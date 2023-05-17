تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجال الفلاحي.. محور لقاء وزير الفلاحة بالوفد الأرجنتيني

استقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدا أرجنتينيا هاما في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الإقتصادي بين الجزائر والأرجنتين في المجال الفلاحي ، حسب بيان لوزارة الفلاحة.

و ضم الوفد الأرجنتيني كلا من حاكم مقاطعة “اونتر ريوس” قوستافو بورداتو و حاكم مقاطعة “سانتافي عمار انجل بيروتي، و إيجناسيو لاموث الأمين العام للمجلس الاتحادي للاستثمار، فرناندو جورج سيبيلا سكرتير الصناعة بمحافظة كردبا، و بحضور سفير الأرجنتين بالجزائر.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة بالتعاون التقني و الشراكة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني و البحث الزراعي، يضيف البيان.

كما استعرض الوزير حسب ذات المصدر، الانجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر و كذا أهم المحاور الاستراتيجية المنتهجة من قبل الحكومة، مبرزا التسهيلات المقدمة للمتعاملين المحليين والأجانب في اطار قانون الاستثمار الجديد، و هذا من أجل تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج لاسيما في الزراعات الإستراتجية كالحبوب، والحليب، والزيوت النباتية والسكر والأعلاف وذلك بالتوجه نحو ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب، كما عبر عن رغبة الجزائر في موازنة ميزان المدفوعات مع الطرف الأرجنتيني وبعث التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات وشراكة رابح-رابح بين البلدين.

شرف الدين عبد النور

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