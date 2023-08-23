تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية محور لقاء فايد مع وزير الاقتصاد الموريتاني

23 أغسطس، 2023

تباحث وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء بجوهانسبرغ, مع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني, عبد السلام ولد محمد صالح, سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وجتءت هذه المباحثات على هامش أعمال الدورة ال15 لقمة “البريكس”, المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) من 22 إلى 24 أوت الجاري.

واستعرض الطرفان  ضعية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية, فضلا عن افاق تطويرها وتعزيزها, لاسيما في القطاع المالي, قطاع الطاقات المتجددة وكذلك قطاع التكوين.

وبعد التذكير بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين, أكد الوزيران الجزائري والموريتاني ارادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة ومربحة للطرفين.

ليديا كبيش

23 أغسطس، 2023

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