تعزيز التعاون الفلاحي بين الجزائر والأرجنتين

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس، نائب سكرتير للمفاوضات الاقتصادية متعددة الأطراف والثنائية بوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والديانة الأرجنتينية، راميرو أوردوكي.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن الطرفان تباحثا سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي، حيث تم التطرق إلى عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة بالتعاون التقني والشراكة في مجالات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والبحث الزراعي.

واستعرض هني الانجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر وكذا أهم محاور الإستراتجية المنتهجة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج.

لاسيما في الزراعات الإستراتجية كالحبوب، والحليب، والزيوت النباتية وإنتاج اللحوم الحمراء والأعلاف، والزراعة الصحراوية، وذلك بالتوجه نحو ترقية الاستثمار.

ومن جهته، أعرب المسؤول الأرجنتيني على رغبة بلده في تعزيز التعاون الثنائي و الشراكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك و كذا ترقية المبادلات التجارية بين البلدين.

جيهان.د

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