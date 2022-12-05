استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عشية أمس الأحد، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية عبد الله بن ناصر البصيري بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسب بيان للوزارة.

و أعرب سفير المملكة العربية السعودية عن استعداد وحرص حكومة بلده للمضي قدما في سبيل تعزيز التعاون الجزائري-السعودي في المجال الصحي.

ونوه ذات المتحدث بوجود فرص كثيرة ومتنوعة لذلك، مضيفا بإمكانية دراسة مجالات التعاون وتجسيدها بمذكرة تفاهم.

ومن جهته أشاد وزير الصحة بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما أبدى استعداد دائرته الوزارية لتوسيع التعاون مقترحا إمكانية الاستثمار في الجزائر في المجال الصحي.

وأبرز سايحي تحفيزات قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل ضمان واريحية. مع ادراج ميادين أخرى يمكن اقتراحها في مذكرة التفاهم أهمها الاستعجالات “الطوارئ” والوقاية.

كما أشاد الوزير بالخبرة العالية التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية خاصة في موسم الحج والذي يعتبره الوزير نموذج متميز يحذى به. كما تم التطرق الى أهمية الرقمنة في تسيير المؤسسات الصحية.

وفي ختام اللقاء إتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي من اجل تطوير التعاون وتبادل الخبرات. بهدف ترقية الشراكة الجزائرية – السعودية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين

رمزي أحمد توميات

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