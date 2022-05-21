من المنتظر، أن يشارك اليوم السبت، وزير التربية الوطنية، عبدالحكيم بلعابد، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، في أشغال الدورة ال 26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الكسو، بتونس العاصمة.

وحسب بيان لوزارة التربية، فقد التقى بلعابد، أمس الجمعة، على هامش أشغال الدورة عند وصوله مطار قرطاج الدولي، محمد ولد اعمر، المدير العام للالكسو، الذي كان في استقباله برفقة رئيس المجلس التنفيذي والأمين العام لذات المجلس.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء عدة مواضيع أبرزها الدور المنتظر والمهم الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة الالكسو، وبحث السبل من أجل دفع عجلة التعاون التربوي وترقيته بين أعضاء هذه المنظمة.

كما كان للوزير لقاء، بنظيره التونسي فتحي السلاوتي، بمقر وزارة التربية. وقد ثمن الطرفان في بداية اللقاء التوقيع على البرنامج التنفيذي 2022-2023-2024 بين الحكومتين الجزائرية و التونسية في شهر ديسمبر 2021 في الميدان التربوي.

و تطرق الطرفان الى بحث سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل زيارات الخبراء التربويين والبيداغوجيا واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبحث التربوي والتكوين.

كما أعرب الطرفان عن ارادتهما وعزمهما في أن يرقى هذا التعاون الى مستوى العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات

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