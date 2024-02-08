تعزيز التعاون الجزائري الألماني في مجال الهيدروجين

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ونائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، اليوم, بالجزائر العاصمة، بتوقيع بيان النوايا المشترك لإنشاء فريق عمل ثنائي حول الهيدروجين.

و يهدف عمل هذا الفريق الجزائري الألماني حول الهيدروجين، حسب بيان وزارة الطاقة، إلى تعزيز الشروط الإطارية للدراسات والإنتاج والتخزين والنقل والتسويق للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما سيسمح عمل هذا الفريق أيضًا، بتعزيز التعاون الثنائي لتعزيز ودعم الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية (العمومية والخاصة)، المعنية بتطوير الهيدروجين في البلدين، والمساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي للجزائر وأوروبا، ودعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

و تلا توقيع بيان النوايا المشترك، تبادلًا عالي المستوى بين الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارتين، بالإضافة إلى الخبراء المعنيين حول الإمكانيات والتحديات في تطوير سلسلة قيم الطاقات الجديدة والمتجددة بما في ذلك تطوير الهيدروجين.

كما تمت دعوة ممثلي الاتحاد الأوروبي والإئتلاف الأوروبي الذي يدعمان معًا إنشاء “ممر جنوبي للهيدروجين”، حيث يُتوقع أن يتم تكييف وتوسيع ممر الأنابيب لنقل الهيدروجين من مصادر متجددة في الجزائر إلى جنوب ألمانيا، حيث تعتزم الجزائر أن تصبح منتجًا هامًا للهيدروجين الأخضر وتصدير 10٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2040.

و سيساهم “ممر جنوبي للهيدروجين” في ضمان أمن إمدادات الطاقة وتنويع واردات الطاقة في أوروبا، ويشكل عنصرًا هامًا لتصدير الطاقة الخضراء للجزائر.

و جرت جلسة النقاش ضمن إطار الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية، بهدف تعزيز الحوار بشأن السياسات الطاقوية بين الجزائر وألمانيا، بهدف تبادل المعلومات حول التطورات الحالية في السياسات الطاقوية وتقدم المشاريع المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين بين البلدين.

شرف الدين عبد النور

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