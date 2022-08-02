تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس في مجال السياحة

تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس في مجال السياحة

اسْتُقبِل اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، من طرف وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين.

وجاء ذلك قبل انطلاق أشغال إجتماع الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية التونسية في مجال السياحة، في إطار زيارة عمل الوزير إلى الجمهورية التونسية.

وأكد الطرفان على عمق العلاقات الأخوية بين الجزائر وتونس، والتي يجب استغلالها في تطوير قطاع السياحة والصناعة التقليدية من خلال تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الدائم من أجل بلوغ الأهداف المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين.

ليديا كبيش

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