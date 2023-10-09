تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري محور لقاء وزير التجارة مع نائب كاتب الدولة لوزارة خارجية الشيلي

9 أكتوبر، 2023
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري محور لقاء وزير التجارة مع نائب كاتب الدولة لوزارة خارجية الشيلي

إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الأحد، بمقر الوزارة، نائب كاتب الدولة لوزارة خارجية جمهورية الشيلي، غلوريا دي لافوينتي غونزاليس.

و خلال اللقاء، تبادل وزير التجارة، ونائبة وزير الخارجية الشيلي، حسب بيان وزارة التجارة، وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
و في هذا السياق، أكد الوزير زيتوني، على أهمية ترقية العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، من خلال وضع ميكانيزمات لتطوير هذا التعاون، سواء من خلال المبادلات التجارية أو الاستثمارات المشتركة بما يخدم اقتصاد البلدين.
من جهتها عبّرت غلوريا دي لافوينتي غونزاليس، عن ارتياحها لمستوى العلاقات بين الجزائر والشيلي والتي تمتد الى سنة 1963، وعن استعداد بلادها لتعزيز التعاون وتطويره في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية،يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
9 أكتوبر، 2023

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