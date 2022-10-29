تعزيزا لروح الانتماء والافتخار بالوطن: بلدية إيلولة أومالو بولاية تيزي وزو تحتفل بذكرى ثورة التحرير

تنظم بلدية إيلولة أومالو بولاية تيزي وزو احتفالا مميزا بذكرى ثورة نوفمبر المجيدة, تحت شعار “تاريخ مجيد وعهد جديد”.

وسطرت البلدية تحت رعاية والي ولاية تيزي وزو، خلال هذا الاحتفال برنامجا ثريا، يمتد طيلة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري يتضمن إقامة معارض، زيارة للنصب التذكارية للشهداء لقراءة فاتحة الكتاب ، الى جانب إلقاء محاضرة ونقاش إلى جانب نشاطات أخرى منها مقابلة في كرة القدم ونشاطات أخرى تخص الاسرة والطفل…

وجاء في بيان لبلدية إيلولة أومالو، تلقت ” سرشال نيوز ” نسخة منه تحت رعاية السيد والي ولاية تيزي وزو واحتفالا بالذكرى الستون لعيد الاستقلال، تحت شعار “تاريخ مجيد وعهد جديد”. وتزامنا مع احياء اليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 1961 وعيد الثورة 1 نوفمبر 1954- 2022، تنظم بلدية إيلولة أومالو ذكرى إحياء رموز ومآثر الثورة التحريرية بالبلدية، تخليدا لذاكرة 870 شهيد بالبلدية، وربطا لجسر التاريخ بين الأجيال، وللقيم السامية للثورة التحريرية ورسالة الشهيد والمجاهد، وتعزيزا لروح الانتماء والافتخار بالماضي المجيد.

فايزة سايح

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