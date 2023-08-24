تعزيزا لدورها الرئيسي كفاعل اقتصادي ملتزم بالترويج لإنجازات الجزائر دوليا… جازي شريك قناة الجزائر الدولية في تغطية قمة البريكس

أعلنت شركة جازي في بيان لها، عن عقدها لشراكة مع قناة الجزائر الدولية AL24 News، القناة الإخبارية الرائدة في الجزائر، من أجل التغطية الإعلامية لقمة دول البريكس (البرازيل، الهند، الصين، روسيا وجنوب أفريقيا)، التي تنعقد فعالياتها من 22 إلى 24 أوت الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

جازي تفتخر بمرافقة قناة الجزائر الدولية لتغطية حدث بمثل هذا الحجم

و عبّرت جازي الشركة الرائدة في مجال الابتكار الرقمي عن فخرها بمرافقة AL24 News في توفير تغطية إعلامية شاملة ومستمرة لهذا الحدث العالمي، وتؤكد مشاركة الجزائر في هذه القمة الاستراتيجية لمجموعة دول البريكس على الأهمية الكبيرة التي توليها للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة بقيادة البلدان الناشئة.

جازي فاعل إقتصادي ملتزم بالترويج لإنجازات الجزائر و طموحاتها دوليا

كما تعزز هذه الشراكة مع قناة AL24 News الدور الرئيسي الذي تلعبه جازي كفاعل اقتصادي ملتزم بالترويج لإنجازات الجزائر وطموحاتها على الساحة الدولية.

و تترأس جنوب أفريقيا هذا العام قمة البريكس الخامسة العشر تحت شعار “البريكس وأفريقيا، شراكة من أجل النمو المستدام والتعددية الشاملة”، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...