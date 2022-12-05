تعرّف على أكبر الشركات الناشئة نجاحًا في أفريقيا

تعرّف على أكبر الشركات الناشئة نجاحًا في أفريقيا

حقّقت أرباح 100 شركة ناشئة في أفريقيا طفرة في معدلات نمو أرباحها، محققة 1.24 مليار دولار في 2019، بالرقم غير متوقع، كأحد أفضل السنوات في تاريخ الشركات الناشئة في القارة السمراء.

وأشار تقرير عن الشركات الناشئة في أفريقيا بموقع The African report إلى أن أكبر المساهمين في هذا النجاح شركة «أنجولا فون» التي حققت 528 مليون دولار، ويضم التقرير أفضل 7 شركات وهي :

1- شركة «إنتر سويتش»..

أضحت الشركة الأفضل إفريقيا في قائمة الشركات الناشئة وبسبب نجاحها اشترت شركة فيزا الأميركية أسهم في الشركة بـ 200 مليون دولار وتأسست عام 2002 وتخصصت في الدفع الإلكتروني بدأت بتوزيع 17000 كارت لها في نيجيريا وحاليا تتم عليها أكثر من 500 مليون عملية تحويل مالي .

2- شركة «أو باي» ..

واندمجت الشركة المتخصصة في الدفع الإلكتروني مع أوبر ليمتيد الموجودة في النرويج واستحوذ عليها الملياردير الصيني ياهو زهو عام 2016 واستطاع جذب المستثمرين الصينين إليها الماضي وجمعت 50 مليون دولار و120 مليون في المرتين على حدى.

3- شركة «أندالا»

وهي شركة متخصصة في جذب المطورين حول العالم لتنفيذ مشروعات تقنية ويقع مقر الشركة في لاغوس بنيجيريا وجمعت أنديلا 100 مليون دولار في جانفي 2019 ، و حققت إيرادات وصلت إلى 50 مليون دولار.

4- شركة «بي بوكس»

الشركة تقع في بريطانيا وتم ضخ فيها 31 مليون دولار في يناير ثم 50 مليون في اوت الماضي وتنتشر الشركة في رواند وكينيا وتوغو والكونغو الديمقراطية وعملت الشركة على نشر نشاطها المتخصص في زيادة استخدام الطاقة الشمسية بحلول 2022.

5- شركة النقل الجماعي «سويفل»

وبدأت هذه الشركة من العاصمة المصرية القاهرة في 2017 على مصطفى قنديل ثم توسعت عالميا ويتخصص التطبيق في توفير

6- شركة «ريتال كابيتال»..

وهي شركة جنوب إفريقية تأسست على يد كارل ويست فيج الراعي للاستثمارات الناشئة وزاد ضخ الأموال فيها إلى 41.7 مليون دولار وتدعم الشركة 10000 مشروع لصغير المستثمرين خاصة في مجال المطاعم وتجار التجزئة.

7- شركة «بالم باي»

وهي شركة نيجيرية واستحوذت على أسهم منها شركة «ترانشن» الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في إفريقيا وشركاء آخرين مثل «نيت آياس» و«ميديا تك» وضخ المستثمرون 40 مليون دولا في الشركة مما أتاح انتشارها على 20 مليون هاتف ذكي في 2020.

فايزة.س

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