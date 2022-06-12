تعذيب الصحراويين في السجون المغربية محل شكوى دولية

12 يونيو، 2022

قدمت ثلاث منظمات حقوقية، اربع شكاوى ضد المغرب امام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بتهمة تعذيب نشطاء صحراوين، وقد تقدم بهته الشكاوى اربع اشخاص معتقلون منذ مابين 6″ الى 12 سنة” بناءً على اعترافات مقدمة تحت التعذيب في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الانسان .
كما اشارت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك لها ، ان النشاطاء الذين تقدمو بالشكوى هم محمد لمين هدي وحسن الداه وعبد المولى الحافظي ومحمد بانيهم حيث كانو ينشطون في الدفاع عن حقوق الانسان.
وتمت الاشارة في ذات البيان انه بفضل رابطة حماية حقوق السجناء الصحراويين في السجون المغربية تم الوصول الى عائلات المعتقلين والتواصل معهم خصوصا بالتزامن مع زيارة وفد دولي للرباط في شهر ماي.
واكد في البيان انه على غرار المتقدمين بالشكوى ان سجناء كثر يتعرضون للتعذيب من قبل الاحتلال المغربي واجبارهم على توقيع اعترافات تحت التعذيب وتعرضهم لتعذيب نفسي وجسدي وجنسي ايضا.
حيث لاتزال السلطات المغربية تمارس القمع على الشعب الصحراوي و تنتهك حقوق الانسان ضاربة التزاماتها الدولية عرض الحائط.

احلام بوشارب

12 يونيو، 2022

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