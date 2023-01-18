تعاون جزائري مالطي في مجال الطاقة

استقبل اليوم الأربعاء٬الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم،عبد الكريم عويسي،بمقر الوزارة،السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والاوروبية والتجارة المالطية،كريستوفر كوتاجار٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬بأن الطرفان إستعرضا علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة٬ وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين، ولا سيما تسويق الغاز (الغاز الطبيعي المسال)، وكذلك الكهرباء والطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة٬قدم الأمين العام لمحة عامة عن الإطار التنظيمي الجديد٬الذي يحكم أنشطة المحروقات، والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين٬يشير البيان.

وفي ذات الشأن، انتهى الجانبان إلى تنظيم اجتماعات بين خبراء البلدين لمواصلة المناقشات وتحديد مجالات التعاون الأخرى٬يختم البيان.

حورية سعداوي

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