تعاون جزائري- تونسي لمجابهة حرائق الغابات

26 يوليو، 2023

تلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، كمال الفقي، حسب بيان لوزارة الداخلية

وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال مجابهة الحرائق، وفقا لذات المصدر.

وقدم وزير الداخلية التونسي تعازيه الخالصة لمراد إثر تسجيل عدد من الضحايا جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

ومن جانبه، استفسر الوزير مراد من نظيره التونسي عن تطور الوضعية العامة للحرائق التي نشبت في بعض المناطق من أراضي الجمهورية التونسية الشقيقة.

كما تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال مجابهة الحرائق، لاسيما من خلال تضافر الجهود في مجال التدخل والإنقاذ، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة.

رمزي أحمد توميات

26 يوليو، 2023

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