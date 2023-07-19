تطلع لتنسيق جزائري صيني محكم في مجلس الأمن الأممي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ الجزائر تساند قرارات الصين على الصعيد العالمي منوّهاً بـدعم الصين لقرارات الجزائر.

وجاء ذلك خلال لقائه بالوزير الصيني، حيث قال الرئيس تبون: “نتمنى أن يكون تنسيق محكم بين الجزائر والصين في مجلس الأمن للأمم المتحدة “، مضيفا بالقول : “الفكر التحرري للجزائر لم يتغير، واستقلال الجزائر تحقّق بثمن غالٍ”.

بدوره، أكد الوزير الأول الصيني أنّ بلاده تسعى لجعل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون بالصين “انطلاقة جديدة في العلاقات” بين الصين والجزائر لتحقيق طموحات الشعبين.

إلى ذلك، التقى رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء ببكين، برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني، زوا ليجي.

وعبّر رئيس الجمهورية عن اعتزازه وفخره بتواجده بقصر الشعب الذي يمثل الشعب الصيني الصديق ومسيرته الطويلة في “التنمية والتحرر، مجدّداً التأكيد أنّ علاقات البلدين “طيبة”.

رمزي أحمد توميات

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