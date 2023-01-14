تصنيف الجزائر ضمن أحسن 52 وجهة سياحية بالعالم لسنة 2023

صنّفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية موقع “طاسيلي ناجر” بجنوب الجزائر كأحد أهم الوجهات السياحية عبر العالم التي تنصح بزيارتها سنة 2023.

وكشفت الصحيفة عن قائمة تضم 52 وجهة سياحية عبر العالم، تجمع بين كافة عناصر التشويق مرورا باكتشاف الأطعمة والثقافة الخاصة بها ووصولا إلى المغامرة والتمتع بالجمال الطبيعي الذي تنفرد به هذه المواقع المقترحة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية الى أن الجزائر التي يوجد بجنوبها الحظيرة الأثرية “طاسيلي ناجر” والتي تقع بالقرب من الدول الأوروبية المتوسطية،قامت مؤخرا بتسهيل الإجراءات المُتعلقة بمنح التأشيرات لفائدة السياح القاصدين الوجهات السياحية التي يزخر بها جنوب الوطن.

وأفادت ذات الصحيفة أنهه في الوقت الذي يميل فيه أغلب الزائرين إلى التوجه نحو السواحل الواقعة بالشمال والتي تزخر أيضا بمختلف المعالم الاثرية المحفوظة إلى غاية اليوم، فإن الجزائر تضم أيضا أكبر منتزه وطني، مبرزة أن حجمه يتجاوز بثمانية أضعاف منتزه “يلوستون” الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبتةفي وصفها لهذا الموقع الطبيعي الخلاب،: “في قلب مناظر طبيعية شاسعة من الرمال والصخور، تنتصب كثبان وأعمدة تادرارت الحمراء”، مذكرة بأن الوصول إلى هذا المنتزه الوطني المذهل لا يمكن إلا بواسطة السيارات رباعية الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد قررت مؤخرا، تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوبها عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من “تأشيرة التسوية” بدل ترتيبات التأشيرة العادية، في إجراء يرمي إلى ترقية السياحة الصحراوية.

كما تم فتح خط جوي جديد يربط بين العاصمة الفرنسية باريس وولاية جانت بجنوب الجزائر، وهي الرحلة المبرمجة كل يوم سبت انطلاقا من مطار شارل ديغول.

رمزي أحمد توميات