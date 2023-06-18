تصفيات كأس إفريقيا 2023: المنتخب الجزائري يتجاوز أوغندا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة السادسة

حقّق المنتخب الجزائري أمسية هذا الأحد 18 جوان، فوزا ثمينا على نظيره الأوغندي بثنائية لهدف، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عائدا بالعلامة الكاملة من ملعب جابوما بالكاميرون مسرح المباراة…

وسجل هدفي المنتخب الجزائري المهاجم المتألق “محمد الأمين عمورة”، قبل أن يقلص المنتخب الأوغندي النتيجة بهدف وحيد مع نهاية الشوط الثاني من اللقاء، ليعزز بذلك أشبال المدرب” جمال بلماضي” صدارتهم للمجموعة السادسة بـ15 نقطة، بعدما ضمنوا تأهّلهم إلى العرس الإفريقي المقبل في المباراة الماضية أمام منتخب النيجر، مواجهة أوغندا كانت فرصة لجمال بلماضي أيضا لإكتشاف الأسماء الجديدة التي أقحمها في اللّقاء، على غرار أيمن محيوص، لوصيف، زين الدين بلعيد، عبد اللي وحسام عوار، في انتظار التأكيد في المباراة الودية أمام تونس الثلاثاء المقبل بملعب عنابة.

سيدعلي.ه‍

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