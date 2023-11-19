تصفيات إفريقيا المؤهّلة لكأس العالم 2026: المنتخب الجزائري يتجاوز موزمبيق بثنائية نظيفة

حقّق المنتخب الجزائري لكرة القدم أمسية هذا الأحد 19 نوفمبر، فوزا ثمينا على منتخب موزمبيق بهدفين لصفر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026…

المباراة التي لعبت في الموزمبيق، قدّم فيها أشبال المدرب “جمال بلماضي”، آداء مميّزا، رغم الخروج الإضطراري لكل من “عيسى ماندي” و “اسلام سليماني” مع بداية اللقاء بداعي الإصابة، إلا أن لرفقاء “رياض محرز” كان لهم رأي آخر، بأداء مكّن من تسجيل الهدف الأول عن طريق “فارس شايبي” عند الدقيقة 69، ليضيف بعدها “راميز زروقي” هدفا ثانيا عند الدقيقة 81، مستغلا التوغل المميز للمهاجم “محمد أمين عمورة”، معززا تقدّم المنتخب الوطني، لينتهي اللقاء بفوز ثمين، والعودة بالنقاط الثلاث من موزمبيق، ليتواصل الحلم بالمشاركة في مونديال 2026 ببداية مثالية للعناصر الوطنية بفوزين على كل من الصومال وبعدها الموزمبيق.

سيدعلي.ه‍

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