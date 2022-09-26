تصدير 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية إلى أنغولا

تصدير 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية إلى أنغولا

قام مركب الحديد والصلب “توسيالي”، الكائن بمقره ببطيوة في ولاية وهران، بتصدير 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية المقاومة للتآكل إلى أنغولا، حسبما جاء في بيان لإدارة المركب

ووفقا للمصدر، فقد تمّ تصدير إلى أنغولا 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية ذات الحجم الكبير والتي يبلغ طولها 55 مترًا على ثلاث مراحل انطلاقا من ميناء أرزيو.

وا كشف مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بمركب الحديد والصلب “توسيالي”، رمزي عزي، أنّ القيمة الإجمالية لهذه الأنابيب الحلزونية الأولى من نوعها من حيث الطول، بلغت 20 مليون دولار، معلنا عن برمجة عمليات تصدير أخرى في أكتوبر نحو تونس وبعض الدول الإفريقية الأخرى.

وأكد عزي، أن مركب “توسيالي” يطمح إلى توسعة أنشطته من خلال تحقيق أكبر حجم ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو الدول الإفريقية المجاورة والأوروبية وتلبية احتياجات السوق الوطنية.

هذا وقد سبق لمركب الحديد والصلب، خلال السداسي الأول من العام الجاري، تصدير 571 ألف طن من المنتجات الحديدية بزيادة تقدر بـ 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم وبإيرادات تعادل 450 مليون دولار وذلك انطلاقًا من موانئ وهران وأرزيو ومستغانم نحو العديد من البلدان بقارات إفريقيا وأمريكا وأوروبا.

كما تطمح شركة “توسيالي” إلى تصدير 1.5 مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية وبلوغ 1 مليار دولار من الصادرات خلال العام الجاري، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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