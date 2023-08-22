تشييع جثمان العميد الراحل رشيد حراث بمقبرة العالية

وُري الثرى ظهر اليوم الثلاثاء، بمقبرة العالية، جثمان الفقيد العميد رشيد حراث مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

وعرفت مراسم تشييع الجنازة، حضور كل من أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول، محمد نذير العرباوي مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أعضاء الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أفراد عائلة الفقيد وعدد من أصدقاءه وزملاءه، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

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