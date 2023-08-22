تشييع جثمان العميد الراحل رشيد حراث بمقبرة العالية

22 أغسطس، 2023

وُري الثرى ظهر اليوم الثلاثاء، بمقبرة العالية، جثمان الفقيد العميد رشيد حراث مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني. 

وعرفت مراسم تشييع الجنازة، حضور كل من أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول، محمد نذير العرباوي مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أعضاء الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أفراد عائلة الفقيد وعدد من أصدقاءه وزملاءه، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

22 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

الجمهورية الصحراوية تنبه الاتحاد الافريقي الى خطورة وضع حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من التراب الصحراوي

31 يناير، 2022
توقيف 15 شخصا وحجز أزيد من 300 كبسولة من المؤثرات العقلية بالعاصمة

شرطة العاصمة تطیح بشبكة إجرامیة تتكون من 13 شخص وتحجز أزید من 19 ملیون وحدة من المفرقعات

12 سبتمبر، 2022

مضاعفة النتائج المالية لمجمع مناجم الجزائر

27 ديسمبر، 2022

وزارا الثقافة تنظم عرضا للأزياء التقليدية على شرف المشاركين في “شان” 2022

14 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: