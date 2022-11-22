تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر والتشيك

استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة، أحمد زغدار،، بمقر وزارة الصناعة، وزير التجارة والصناعة بجمهورية التشيك، جوزيف سكيلة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد تمحور هذا اللقاء، حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وحدد الجانبان، اللذان أكدا إرادة بلديهما لتعزيز التعاون المشترك، المجالات التي يمكن أن تشكل إمكانيات للشراكة بين الجزائر والتشيك ومؤسساتهما لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الميكانيكية وصناعة المركبات وكذا الصناعات المنجمية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يبحث بشكل مفصل فرص التعاون والشراكة الثنائية المثمرة في هذه المجالات وتجسيدها على المدى القصير وأيضا تكثيف اللقاءات والزيارات بين الطرفين.

ومن جهته، تطرق زغدار إلى الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والبشرية والموقع الإستراتيجي الذي يميز الجزائر والتي تجعل منها أحد أهم وجهات الاستثمار.

كما أبرز الضمانات، التحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين الأجانب داعيا المؤسسات التشيكية إلى استغلالها وتجسيد مشاريعهم في الجزائر.

ومن جانبه، جدد الوزير التشيكي تأكيده على رغبة بلاده في ترقية وتطوير تعاونها مع الجزائر معربا عن أمله في توسيع الديناميكية والحركية الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.

وللاشارة، فقد كان وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعة التشيكي قد أشرفا يوم أمس الإثنين بالجزائر على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري التشيكي، الذي يدوم يومين، بحضور رجال الأعمال في البلدين.

رمزي أحمد توميات

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