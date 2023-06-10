تشجيع التجارة الخارجية بين الجزائر وفنزويلا

10 يونيو، 2023

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماع عمل بكاراكاس مع وزير التجارة الفنزويلي، انطونيو مورالس حسب بيان لوزارة الفلاحة.

ووفقا للمصدر، فقد تم خلاله اللقاء الذي جرى بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

هذا وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص الطرفين. لا سيما ما تعلق بالعلاقات والتعاون التجاري بين الجزائر وفنزويلا. وسبل تطويرها والارتقاء بها الى أعلى المستويات”.

في حين شكل اللقاء فرصة لتقييم مستوى الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي. وكذا زيادة حجم المبادلات الاقتصادية وتطوير الاستثمار المشترك.

بالإضافة الى إشراك المتعاملين الاقتصاديين على مستوى التبادل التجاري. وتشجيع التجارة الخارجية والدفع بها الى المستوى المنشود.

رمزي أحمد توميات

10 يونيو، 2023

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