تسهيلات للحصول على الفيزا لزوار الجنوب الجزائري

أكدت وزارة الداخلية ،بانه يمكن للسياح الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة الإستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل إجراءات التأشيرة العادية.

و قامت الوزارة بترتيبات جديدة لمنح تأشيرة سياحية للسياح الأجانب، كما أوضحت أن الوكالات السياحية المعتمدة تقوم بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها ، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية، حيث يستفيد السياح المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، و التي تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

و في نفس السياق، اضافت انه عند وصول السائح الأجنبي سيستفيد من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم, وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

سهام قريمش

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