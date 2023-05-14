تسهيلات لصالح الأسر الجزائرية التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي

14 مايو، 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية، بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي من خلال استغلال المساحات الغابية لمضاعفة مداخيلها بالطريقة المثلى وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

و أكّد الرئيس تبون، قبل المصادقة على مشروع هذا القانون أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعته، في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني.

عبد النور شرف ك

14 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

البوليساريو: “لم يعد هناك ما يتفاوض عليه الشعب الصحراوي مع الاحتلال الا الخروج من الأراضي الصحراوية”

1 يناير، 2021

رئيس الجمهورية يجري تعديلا حكوميا يمسّ عدة قطاعات وزارية

21 فبراير، 2021

الوزير الأول: مثلما امتزجت دماؤنا بالأمس.. سنتتكاتف اليوم لبناء علاقات تعاون خاصة واستثنائية

8 فبراير، 2022

الرئيس تبون يستقبل رؤساء ثلاثة أحزاب

13 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: