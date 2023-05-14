تسهيلات لصالح الأسر الجزائرية التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي

تسهيلات لصالح الأسر الجزائرية التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية، بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي من خلال استغلال المساحات الغابية لمضاعفة مداخيلها بالطريقة المثلى وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

و أكّد الرئيس تبون، قبل المصادقة على مشروع هذا القانون أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعته، في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني.

عبد النور شرف ك

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